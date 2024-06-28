Косарев Иван Семенов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Косарев Иван Семенов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 954-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 25.03.1917
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 27.03.1917
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 545
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Косарева Мария Иванова
Отец - Косарев Иван Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Косарева Мария Прокопьева (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бобков Александр Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шевелева Анна Лаврентьева, крестьянская вдова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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