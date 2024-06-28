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Ларин Сергей Митрофанов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Ларин Сергей Митрофанов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
952-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.03.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
19.03.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 545
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Ларин Сергей Митрофанов
Отец - Ларин Митрофан Нестеров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Ларина Василиса Феофанова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Богданов Всеволод Владимиров, землевладелец (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Ларина Пелагея Митрофанова, крестьянская дочь (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Ларин Митрофан Нестеров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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