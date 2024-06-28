Пухова Анна Устинова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Пухова Анна Устинова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 949-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.02.1917
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. пункт приписки
- д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 27.02.1917
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 544
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Пухова Евдокия Васильева
Отец - Пухов Василий Васильев, крестьянин (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Пухова Анастасия Федорова (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пухов Николай Михайлов, крестьянин (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пухова Анна Устинова, крестьянская жена (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Пухов Иван Иванов, крестьянин (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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