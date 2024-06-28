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Архипова Мария Адрианова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Архипова Мария Адрианова
Тип записи
о рождении
Номер записи
947-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.02.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
05.02.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 544
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Коршунов Феодосий Николаев
Отец - Коршунов Николай Дементьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Коршунова Александра Авраамова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Архипова Мария Адрианова, крестьянская дочь (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошельков Илья Феодосьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Архипов Адриан Елисеев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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