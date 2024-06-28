Рощина Анна Савельева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Рощина Анна Савельева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 944-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 25.01.1917
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. пункт приписки
- д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 25.01.1917
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 543
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Васильев Василий Иванов
Отец - Васильев Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Васильева Евдокия Григорьева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кусков Косьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Рощина Анна Савельева, крестьянская дочь (д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Рощин Савелий Архипов, крестьянин (д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: близнецы
- Примечание / Дополнительно
- близнецы
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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