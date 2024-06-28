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Рощина Анна Савельева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Рощина Анна Савельева
Тип записи
о рождении
Номер записи
944-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.01.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
25.01.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 543
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Васильев Василий Иванов
Отец - Васильев Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Васильева Евдокия Григорьева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кусков Косьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Рощина Анна Савельева, крестьянская дочь (д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Рощин Савелий Архипов, крестьянин (д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: близнецы
Примечание / Дополнительно
близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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