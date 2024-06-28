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Семушкина Евдокия Федорова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Семушкина Евдокия Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
943-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.01.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
05.01.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 543
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Семушкина Татьяна Ильина
Отец - Семушкин Илья Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Семушкина Евдокия Федорова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошелькова Акилина Андреева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Прохоров Сильвестр Евфимов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кошельков Иван Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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