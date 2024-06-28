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Строков Василий Онисимов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Строков Василий Онисимов
Тип записи
о рождении
Номер записи
941-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.12.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
11.12.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 187
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Жучков Александр Васильев
Отец - Жучков Василий Филиппов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Жучкова Екатерина Тихонова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Строков Василий Онисимов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Терентьева Мария Варлаамова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Терентьев Георгий Парфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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