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Моисеева Мария Адрианова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Моисеева Мария Адрианова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
937-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.10.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
22.10.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 186
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Моисеева Мария Адрианова
Отец - Моисеев Адриан Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Моисеева Мария Васильева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Моисеев Иоанн Адрианов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шевелева Анна Лаврентьева, крестьянская вдова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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