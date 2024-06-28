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Иванушкин Ананий Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Иванушкин Ананий Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
936-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
11.10.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
13.10.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 186
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Лавров Иоанн Григорьев
Отец - Лавров Григорий Александров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Лаврова Анастасия Васильева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Васильев Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Иванушкина Мария Савельева, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Иванушкин Ананий Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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