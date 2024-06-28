Лаврова Анастасия Васильева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Лаврова Анастасия Васильева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 936-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 11.10.1916
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 13.10.1916
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 186
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Лавров Иоанн Григорьев
Отец - Лавров Григорий Александров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Лаврова Анастасия Васильева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Васильев Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Иванушкина Мария Савельева, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Иванушкин Ананий Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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