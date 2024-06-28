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Иванов Сергей Семенов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Иванов Сергей Семенов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
933-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.09.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
24.09.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 185
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Иванов Сергей Семенов
Отец - Иванов Семен Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Иванова Вера Сергеева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Батурина Соломанида Сергеева, крестьянская жена (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Коршунков Никита Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Батурин Сергей Иванов, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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