Евдокимов Сергей Иванов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Евдокимов Сергей Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 932-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 19.09.1916
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 20.09.1916
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 185
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Митрошкина Евфросиния Маркеллова
Отец - Митрошкин Маркелл Васильев, крестьянин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Митрошкина Екатерина Софронова (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Евдокимова Фекла Софронова, крестьянская жена (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Митрошкин Прокопий Васильев, крестьянин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Евдокимов Сергей Иванов, крестьянин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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