Митрошкина Екатерина Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрошкина Екатерина Софронова

Митрошкина Екатерина Софронова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Митрошкина Екатерина Софронова
Тип записи
о рождении
Номер записи
932-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.09.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
20.09.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 185
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Митрошкина Евфросиния Маркеллова
Отец - Митрошкин Маркелл Васильев, крестьянин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Митрошкина Екатерина Софронова (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Евдокимова Фекла Софронова, крестьянская жена (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Митрошкин Прокопий Васильев, крестьянин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Евдокимов Сергей Иванов, крестьянин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close