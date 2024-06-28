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Минкина Анна Сергеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Минкина Анна Сергеева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
931-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.08.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
21.08.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 185
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Минкина Анна Сергеева
Отец - Минкин Сергей Киров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Минкина Евфросиния Прокопьева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Колчугин Михаил Прокопьев, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Колчугина Татьяна Прокопьева, крестьянская девица (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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