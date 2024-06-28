Гагина Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагина Мария Васильева

Гагина Мария Васильева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагина Мария Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
926-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.07.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
20.07.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 183
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Гагина Мария Васильева
Отец - Гагин Василий Никитин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Гагина Евфросиния Евфимиева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гагин Феодул Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гагина Ольга Авраамова, крестьянская девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close