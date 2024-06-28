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Дружинина Анна Иванова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Дружинина Анна Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
925-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.07.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Богородицкий у., Тульская губ.
Дата крещения
14.07.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 183
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Дружинина Анна Иванова
Отец - Дружинин Иван Сергеев, крестьянин (с. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Богородицкий у., Тульская губ.)
Мать - Дружинина Александра Павлова (с. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Богородицкий у., Тульская губ.)
Воспр. - Бобкова Екатерина Владимирова, крестьянская жена (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Плавский Семен Николаев, псаломщик (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Бобков Тихон Егоров, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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