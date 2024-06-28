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Бородина Стефанида Яковлева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Бородина Стефанида Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер записи
923-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.07.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
08.07.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 183
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Скопин Михаил Александров
Отец - Скопин Александр Феодосьев, крестьянин (с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Скопина Ольга Авдеева (с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Бородина Стефанида Яковлева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Прохоров Игнатий Авдеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Бородин Сергей Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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