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Татаев Семен Афанасьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Татаев Семен Афанасьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
920-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.06.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
14.06.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 182
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Татаева Агрипина Семенова
Отец - Татаев Семен Афанасьев, крестьянин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Татаева Акилина Федорова (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Микафева Мария Михайлова, крестьянская жена (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Романов Илья Михайлов, крестьянин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Сикачев Константин Ильин, крестьянин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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