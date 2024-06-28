Родионова Пелгагея Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионова Пелгагея Гаврилова

Родионова Пелгагея Гаврилова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родионова Пелгагея Гаврилова
Тип записи
о рождении
Номер записи
919-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.06.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
13.06.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 182
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Каталин Павел Георгиев
Отец - Каталин Георгий Георгиев, крестьянин (д. Марьинка, Солопенская вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Мать - Каталина Марфа Георгиева (д. Марьинка, Солопенская вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Воспр. - Можаров Георгий Матвеев, мещанин (г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.)
Воспр. - Родионова Пелгагея Гаврилова, крестьянская вдова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
не нашла деревню Марьинка Солопенской волости на карте
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close