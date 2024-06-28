Каталин Георгий Георгиев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Каталин Георгий Георгиев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 919-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 13.06.1916
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Марьинка, Солопенская вол., Тарусский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 13.06.1916
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 182
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Каталин Павел Георгиев
Отец - Каталин Георгий Георгиев, крестьянин (д. Марьинка, Солопенская вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Мать - Каталина Марфа Георгиева (д. Марьинка, Солопенская вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Воспр. - Можаров Георгий Матвеев, мещанин (г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.)
Воспр. - Родионова Пелгагея Гаврилова, крестьянская вдова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
- Комментарий наборщика
- не нашла деревню Марьинка Солопенской волости на карте
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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