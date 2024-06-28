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Тимошина Ольга Иванова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Тимошина Ольга Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
911-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.03.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
25.03.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 180
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Тимошин Гавриил Димитриев
Отец - Тимошин Димитрий Дионисьев, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Тимошина Параскева Авраамова (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Тимошин Алексей Георгиев, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Тимошина Ольга Иванова, дочь-девица (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Тимошин Иван Антонов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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