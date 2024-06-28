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Едокимов Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Едокимов Николай Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
905-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
29.01.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Королевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
30.01.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 178
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Бормотов Василий Иванов
Отец - Бормотов Иван Сильвестров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Бормотова Дарья Гаврилова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Евдокимова Марфа Гаврилова, крестьянская жена (д. Королевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Шевелев Федор Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Едокимов Николай Иванов, крестьянин (д. Королевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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