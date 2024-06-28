Гагина Мария Иродионова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Гагина Мария Иродионова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 903-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 08.01.1916
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 10.01.1916
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 178
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Гагина Татьяна Иванова
Отец - Гагин Иван Авраамов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Гагина Мария Иродионова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Егорушкина Татьяна Алексеева, крестьянская девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Иванушкин Петр Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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