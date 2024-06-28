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Чернова Анна Иванова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Чернова Анна Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
902-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.12.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
29.12.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 322
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Хлопикова Анна Тимофеева
Отец - Хлопиков Тимофей Иванов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Хлопикова Татьяна Петрова (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Волчков Илья Никитин, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Чернова Анна Иванова, крестьянская жена (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Чернов Василий Семенов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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