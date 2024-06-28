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Безменов Стефан Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Безменов Стефан Федоров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
901-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.12.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
24.12.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 322
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Безменов Стефан Федоров
Отец - Безменов Федор Антонов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Безменова Татьяна Матвеева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменов Семен Ильин, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Терентьева Евдокия Иванова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Терентьев Иван Парфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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