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Казакова Мария Софроньева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Казакова Мария Софроньева
Тип записи
о рождении
Номер записи
898-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.12.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
05.12.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 321
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Казаков Николай Авраамов
Отец - Казаков Авраам Емельянов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Казакова Мария Софроньева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Киреев Михаил Софроньев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Строкова Параскева Ефремова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Строков Константин Никитин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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