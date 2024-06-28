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Минкина Екатерина Иванова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Минкина Екатерина Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
896-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.11.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
19.11.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 321
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Минкина Екатерина Иванова
Отец - Минкин Иван Марков, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Минкина Пелагея Георгиева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Минкина Акилина Авдеева, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Нестеров Василий Евдокимов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Минкин Иван Тимофеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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