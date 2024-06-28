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Хлопикова Агрипина Ильина

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Хлопикова Агрипина Ильина
Тип записи
о рождении
Номер записи
894-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.10.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
25.10.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Хлопикова Екатерина Васильева
Отец - Хлопиков Василий Григорьев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Хлопикова Агрипина Ильина (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Рогова Евдокия Ильина, крестьянская жена (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Церковников Михаил Петров, крестьянин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Рогов Михаил Николаев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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