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Кошелькова Анастасия Прокопиева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошелькова Анастасия Прокопиева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
893-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.10.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
24.10.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Кошелькова Анастасия Прокопиева
Отец - Кошельков Прокопий Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Анна Миронова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Азарушин Николай Мартинов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Лаврова Агрипина Ильина, дочь умершего крестьянина (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Лавров Илья Ивлев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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