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Гагин Григорий Авраамов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагин Григорий Авраамов
Тип записи
о рождении
Номер записи
892-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
16.10.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
18.10.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Степочкин Михаил Григорьев
Отец - Степочкин Григорий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Степочкина Параскева Герасимова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гагина Евдокия Иванова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мосин Федор Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Гагин Григорий Авраамов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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