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Лаврова Татьяна Ефремова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лаврова Татьяна Ефремова
Тип записи
о рождении
Номер записи
886-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.09.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
29.09.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 319
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Лаврова Пелагея Федорова
Отец - Лавров Федор Михайлов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Лаврова Татьяна Ефремова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гагина Анастасия Иванова, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мосин Леонтий Ефремов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Гагин Иван Гаврилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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