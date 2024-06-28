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Киреева Мария Стефанова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Киреева Мария Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
885-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.09.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
27.09.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Киреева Пелагея Андреева
Отец - Киреев Андрей Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Киреева Мария Стефанова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кузнецова Мария Парфеньева, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Терентьев Федор Парфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кузнецов Антон Федоров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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