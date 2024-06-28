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Родионов Матвей Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родионов Матвей Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
881-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.08.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
16.08.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 317
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Степочкина Наталия Димитриева
Отец - Степочкин Димитрий Алексеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Степочкина Параскева Федорова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Родионов Матвей Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Степочкина Мария Петрова, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Степочкин Петр Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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