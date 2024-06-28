Штырова Мария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтырова Мария Семенова

Штырова Мария Семенова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Штырова Мария Семенова
Тип записи
о рождении
Номер записи
879-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.07.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
31.07.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 317
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Рогачев Василий Алексеев
Отец - Рогачев Алексей Павлов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Рогачева Агрипина Семенова (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Перевозчиков Иван Яковлев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Штырова Мария Семенова, крестьянская дочь (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Штыров Семен Васильев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close