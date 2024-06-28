Рогачева Агрипина Семенова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Рогачева Агрипина Семенова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 879-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 31.07.1915
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 31.07.1915
- Священнослужители
- приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 317
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Рогачев Василий Алексеев
Отец - Рогачев Алексей Павлов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Рогачева Агрипина Семенова (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Перевозчиков Иван Яковлев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Штырова Мария Семенова, крестьянская дочь (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Штыров Семен Васильев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Викторией Дремач
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.