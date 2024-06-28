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Степанов Илья Епифаньев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Степанов Илья Епифаньев
Тип записи
о рождении
Номер записи
878-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.07.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
25.07.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 316
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Степанов Александр Ильин
Отец - Степанов Илья Епифаньев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Степанова Вера Григорьева (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Гланская Екатерина Васильева, крестьянская дочь (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Колчин Иван Никитин, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Гланский Василий Савельев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Примечание: близнецы
Примечание / Дополнительно
близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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