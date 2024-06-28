Дубровский Михаил Григорьев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Дубровский Михаил Григорьев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 877-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 24.07.1915
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 25.07.1915
- Священнослужители
- приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 316
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Степанов Иоанн Ильин
Отец - Степанов Илья Епифаньев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Степанова Вера Григорьева (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Дубровская Ольга Михайлова, дочь-девица (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Плохов Сергей Мартинов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Дубровский Михаил Григорьев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Примечание: близнецы
- Примечание / Дополнительно
- близнецы
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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