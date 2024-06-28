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Щукина Агрипина Семенова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Щукина Агрипина Семенова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
868-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.06.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
21.06.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 315
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Щукина Агрипина Семенова
Отец - Щукин Семен Даниилов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Щукина Мария Иванова (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Ершов Михаил Тимофеев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Хлопикова Феодосия Иванова, крестьянка (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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