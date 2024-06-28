Колесова Пелагея Сергеева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Колесова Пелагея Сергеева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 866-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 06.06.1915
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. пункт приписки
- с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 07.06.1915
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 314
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Волчкова Анна Ильина
Отец - Волчков Илья Никитин, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Волчкова Наталия Алексеева (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Зуев Сергей Ильин, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Колесова Пелагея Сергеева, крестьянская девица (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
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