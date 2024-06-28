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Оскретков Георгий Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Оскретков Георгий Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
864-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.05.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.
Дата крещения
25.05.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 314
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Оскретков Георгий Иванов
Отец - Оскретков Иван Петров, крестьянин (с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
Мать - Оскреткова Дарья Стефанова (с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
Воспр. - Алдонин Петр Георгиев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Данилочкина Пелагея Петрова, крестьянка (д. Скрылево, Гутневская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: близнецы
Примечание / Дополнительно
близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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