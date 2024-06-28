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Макарова Александра Иванова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Макарова Александра Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
862-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.05.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
16.05.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Королева Елена Трофимова
Отец - Королев Трофим Арсеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Королева Татьяна Миронова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Макарова Александра Иванова, дочь-девица (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Хряпин Терентий Миронов, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Макаров Иван Герасимов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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