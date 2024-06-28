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Родионов Никифор Ипполитов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родионов Никифор Ипполитов
Тип записи
о рождении
Номер записи
860-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.05.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
11.05.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Родионов Кирилл Димитриев
Отец - Родионов Димитрий Ананьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Родионова Феодосия Авраамова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кочеткова Евфимия Феодосьева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Родионов Никифор Ипполитов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кочетков Иван Сергеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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