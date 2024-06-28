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Плясов Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Плясов Василий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
859-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
07.05.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
07.05.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Шутов Николай Никитин
Отец - Шутов Никита Иванов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Шутова Евдокия Иосифова (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Ершов Михаил Тимофеев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Плясова Анна Иванова, крестьянская жена (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Плясов Василий Васильев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Примечание: близнецы
Примечание / Дополнительно
близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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