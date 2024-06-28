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Кошелькова Варвара Яковлева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошелькова Варвара Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер записи
857-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.04.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
24.04.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Беляев Василий Федоров
Отец - Беляев Федор Макаров, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Беляева Анастасия Стефанова (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошельков Константин Стефанов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошелькова Варвара Яковлева, крестьянская жена (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кошельков Семен Яковлев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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