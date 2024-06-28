Прохорова Иоанн Игнатиева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Прохорова Иоанн Игнатиева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 854-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 29.03.1915
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 30.03.1915
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 312
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Прохорова Иоанн Игнатиева
Отец - Прохоров Игнатий Авдеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Прохорова Анна Ефремова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Левин Яков Калинников, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Моисеева Елена Евдокимова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Моисеев Алексей Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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