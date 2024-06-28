Косарев Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосарев Иван Семенов

Косарев Иван Семенов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Косарев Иван Семенов
Тип записи
о рождении
Номер записи
853-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.03.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
26.03.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Богачева Мария Васильева
Отец - Богачев Василий Давидов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Богачева Анна Михайлова (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Горелкина Агрипина Иванова, крестьянская жена (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Косарев Иван Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Горелкин Алексей Иванов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close