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Максимов Василий Стефанов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Максимов Василий Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
852-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.03.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
22.03.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 311
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Кошельков Василий Иванов
Отец - Кошельков Иван Семенов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Пелагея Платонова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Максимов Василий Стефанов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Сигова Матрона Корнилиева, крестьянская девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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