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Дьячкова Александра Алексеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Дьячкова Александра Алексеева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
849-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.03.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.
Дата крещения
15.03.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 311
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Дьячкова Александра Алексеева
Отец - Дьячков Алексей Иванов, мещанин (г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.)
Мать - Дьячкова Мария Николаева (г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.)
Воспр. - Вялов Василий Алексеев, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Дьячкова Ольга Ильина, мещанка (г. Одоев, Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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