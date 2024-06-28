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Кошелькова Дарья Васильева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошелькова Дарья Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
846-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.02.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
16.02.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 310
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Кошелькова Евдокия Стефанова
Отец - Кошельков Стефан Яковлев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Дарья Васильева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Гусева Мария Семенова, крестьянская жена (с. Вялино, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Синицын Иван Васильев, крестьянин (с. Дубна, Протасовская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Гусев Петр Корнилиев, крестьянин (с. Вялино, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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