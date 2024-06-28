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Киреев Андрей Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Киреев Андрей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
838-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
01.01.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
01.01.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Лаврова Татьяна Никифорова
Отец - Лавров Никифор Стефанов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Лаврова София Семенова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Киреева Мария Стефанова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кругляков Иван Матвеев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Киреев Андрей Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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